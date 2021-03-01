النواب يقر منحة إيطالية بـ6 ملايين يورو لتطوير صناعة الجلود بالروبيكي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ايطاليا بشأن المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود الموقعة بتاريخ الثاني من نوفمبر 2020.





وتمثل الاتفاقية أهمية في تعزيز تحقيق الأبعاد الاستيراتيجية لتطوير صناعة الجلود في مدينة الروبيكي للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء علي التلوث الناتج عن الصرف الصناعي في الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة في هذه الصناعة.









ويأتي هذا الأمر بعد نقل منطقة مجري العيون القديمة إلي مدينة الجلود بالروبيكي بعد تخصيصها بقرار جمهوري علي مساحة 506 أفدنة علي ثلاث مراحل تم انشاء وتسليم المرحلة الأولي بالكامل عام 2017 علي مساحة 176 فدانا وجار تسليم المرحلة الثانية علي مساحة 109 أفدنة.







