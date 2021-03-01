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مرأة

أطعمة وخضروات تزيد من عدد الصفائح الدموية

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:35 م
اطعمة وخضروات تزيد
اطعمة وخضروات تزيد من عدد الصفائح الدموية
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اسماء محمد
تعاني الكثير من السيدات وبعض الرجال من مشكلة فى نقص الصفائح الدموية، لذا قدم موقع " stylecraze " مجموعة من الاطعمة التى تساعد على رفع عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي وهى:

القمح
في دراسة نشرت في المجلة الدولية للصيدلة العالمية وعلوم الحياة، وجد أن عشبة القمح مفيدة في زيادة عدد الصفائح الدموية.
وجد الباحثون أنه ساعد في زيادة خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء التفاضلية، وذلك لأن عشبة القمح غنية بالكلوروفيل ولها بنية جزيئية تشبه الهيموجلوبين تقريبًا.

كيفية استخدام عشبة القمح لزيادة عدد الصفائح الدموية
يساعد شرب نصف كوب من عصير عشبة القمح الممزوج ببضع قطرات من عصير الليمون يوميًا على تحسين عدد الصفائح الدموية.

زيت السمك
أوصى مركز الصحة الإقليمي في Thunder Bay باتباع نظام غذائي عالي البروتين لزيادة عدد الصفائح الدموية، من المعروف أن اللحوم والأسماك الخالية من الدهون تزيد من عدد الصفائح الدموية ، ولكن لا يوجد دليل علمي مهم لإثبات ذلك، وجد الباحثون أن زيت السمك لديه القدرة على زيادة عدد الصفائح الدموية ونشاطها والوقاية من الأمراض المختلفة المتعلقة بانخفاض عدد الصفائح الدموية .

كيفية استخدام زيت السمك 
قم بزيادة استهلاكك للبروتينات الخالية من الدهون، استهلك السمك ، صدور الدجاج ، تحدث إلى طبيبك لمعرفة أفضل مكمل زيت السمك وجرعته.

اليقطين
اليقطين غني بفيتامين أ ، ويساعد على دعم نمو الصفائح الدموية ، وينظم البروتينات التي تنتجها خلايا الجسم، يعد تنظيم الخلايا البروتينية أمرًا مهمًا للغاية لزيادة عدد الصفائح الدموية في الدم.

كيفية استخدام اليقطين لزيادة عدد الصفائح الدموية؟
حضري نصف كوب من عصير اليقطين الطازج وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل، اشربه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لأقصى قدر من الفوائد، يمكنك أيضًا إضافة اليقطين إلى المخبوزات والعصائر واليخنات والحساء والمهروس.

قال إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج بانتظام يساعد على تحسين إنتاج الصفائح الدموية في الجسم، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية ، والجرعات العالية من هذا الفيتامين تمنع تلف الجذور الحرة التي تسببها الصفائح الدموية.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي
الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي هي 65-90 مجم يوميًا حسب ، يجب عليك تضمين أطعمة مثل البرتقال والليمون والكيوي والفلفل والسبانخ والبروكلي في نظامك الغذائي.

 الخضر الورقية
الخضار الورقية، مثل أوراق السبانخ واللفت والحلبة، غنية بفيتامين K ، وبالتالي، يجب أن تستهلكها عندما يصل عدد الصفائح الدموية إلى القاع.

أثناء الإصابة، ينشط الجسم البروتينات لتحفيز تكوين جلطات الدم ووقف النزيف، تعتمد هذه البروتينات على فيتامين K في التنشيط ، والتي بدونها لا يمكن تخثر الدم، لهذا السبب عندما تكون الصفائح الدموية منخفضة ، يجب أن تزيد من استهلاكك للخضروات الورقية ، خاصة الكرنب لأنها تحتوي على كمية عالية من فيتامين K " يحتوي كوب واحد من الكرنب المفروم على 547 ميكروجرام من فيتامين K".

كيف تستهلك الخضر الورقية لزيادة عدد الصفائح الدموية
أضف الخضر إلى السلطات والعصائر يمكنك تبيضها أو غليها، وغالبًا ما يوصى باستخدام جذر الشمندر لمرضى فقر الدم وفقًا للدراسات ، فإن تناول كوب واحد من الجزر والبنجر مرتين في الأسبوع يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية.

كيف تستهلك الشمندر والجزر لزيادة عدد الصفائح الدموية ويمكنك شرب العصير أو إضافته إلى السلطات أو حتى تحضير الحساء
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