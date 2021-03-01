سيستم التعليم ينجح في امتحانات أولى ثانوي اليوم.. أكثر من 648 ألف طالب يمتحنون على التابلت بدون أعطال في الشبكات.. طالبة تنتهي من حل الإنجليزي كاملا في أقل من دقيقتين.. والعمليات: لم نرصد شكاوى اليوم

* عمليات التعليم: الأوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم
* الطلاب: امتحان الإنجليزي سهل وكل أسئلته اختيار من متعدد
أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان إلكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، وذلك في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.
وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن الأوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم، حيث لم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان الآن.
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه قد حضر 648 ألفا و791 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم تمكن 640 ألفا و431 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.
وأضافت وزارة التربية والتعليم "كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%".
ومن جانبهم.. أشاد طلاب الصف الأول الثانوي بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي تمت تأديته بنجاح على منصة الامتحان منذ التاسعة من صباح اليوم.
وقال الطلاب من أمام لجان وسط القاهرة، إن الأسئلة لم تخرج عن منهج الفصل الدراسي الاول ، مشيرين إلى أن إجمالى عدد الأسئلة في الامتحان كان 18 سؤالا كلها اسئلة اختيار من متعدد.
وأكد الطلاب أنهم لن يقابلوا اليوم أي مشاكل تقنية في الشبكات اثناء الدخول على منصة الامتحان ، مشيرين إلى أن المنصة كانت مستقرة ولم تشهد اي اعطال طوال فترة أداء الامتحان.
ونشرت احدى طالبات الصف الاول الثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورا قالت خلاله: " يشهد التاريخ اني حليت الامتحان كلو ف دقيقه و 44 ثانية ".
وحرصت الطالبة على توثيق منشورها بصورة توضح توقيت حل الامتحان على التابلت ، من داخل لجنة امتحان اللغة الاجنبية الاولى الذي اداه طلاب الصف الاول الثانوي اليوم .
أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع بإهتمام بالغ كل ما يحدث على منصة امتحان اولى ثانوي منذ التاسعة من صباح اليوم الاثنين ، أثناء سير امتحان اللغة الاجنبية الاولى.
وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : أن الاوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم ، حيث لم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا مانع في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية ، من استخدام اي شريحة بيانات اخرى علي التابلت حسب قوة الشبكة بالمنطقة .
وقالت وزارة التربية والتعليم : لكن في هذه الحالة التكلفة سيتحملها ولي الامر ، مع التأكيد أن هذا الحل هو المسموح به في حالة ضعف شبكة شريحة التابلت التي تسلمها الطالب مع التابلت .
وأضافت وزارة التربية والتعليم : لا حاجة الي استخدام موبايل اخر كنقطة اتصال بالانترنت اثناء سير الامتحان داخل اللجان ، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية حال دخول اللجنة بالموبايل .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل المشكلات التي وردت للوزارة بشأن شكاوى طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، من ظهور رسالة تؤكد وجود خطأ في كلمة المرور أثناء الدخول لمنصة الامتحان ، كلها تبين عدم صحتها .
وقالت وزارة التربية والتعليم : يرجي مراجعة ادارة المدرسة لطباعة كلمة المرور من التطبيق ، وعدم الاعتماد علي الكلمات المكتوبة باليد ، حيث ينسي الطالب حرفا أو رقما أو يزيد.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد لوحظ ان العديد من طلاب الصف الاول الثانوي يستخدمون كلمات المرور الخاصة بالاختبار التجريبي السابق الذي تم في شهر ديسمبر الماضي .
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا لـ 10:15 صباحا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، ثم يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة الامتحانية الثانية من 11:30 ححتى 12:15 ظهرا لاداء امتحان الجغرافيا
أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11:15 صباحا ، ثم يدخلوا في الفترة الامتحانية الثانية لاداء امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا حتى 1:15 ظهرا
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .
واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.
وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في الامتحانات الإلكترونية التي يؤديها طلاب الصفين الأول الثاني الثانوي، يتم حفظ الامتحان بعد إجابة الطالب عليه تلقائيا، حتى لو وجد الطالب في نهاية الامتحان مكتوبا أمامه على التابلت "الإرسال قيد التقدم".
جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".