سيستم التعليم ينجح في امتحانات أولى ثانوي اليوم.. أكثر من 648 ألف طالب يمتحنون على التابلت بدون أعطال في الشبكات.. طالبة تنتهي من حل الإنجليزي كاملا في أقل من دقيقتين.. والعمليات: لم نرصد شكاوى اليوم

* عمليات التعليم: الأوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم

* الطلاب: امتحان الإنجليزي سهل وكل أسئلته اختيار من متعدد

أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان إلكترونيا في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، وذلك في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن الأوضاع تسير بشكل جيد جدا منذ صباح اليوم، حيث لم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان الآن.





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.





وأصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه قد حضر 648 ألفا و791 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.









وقالت وزارة التربية والتعليم ت مكن 640 ألفا و431 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.





وأضافت وزارة التربية والتعليم " كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%".





ومن جانبهم.. أشاد طلاب الصف الأول الثانوي بسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي تمت تأديته بنجاح على منصة الامتحان منذ التاسعة من صباح اليوم.





وقال الطلاب من أمام لجان وسط القاهرة، إن الأسئلة لم تخرج عن منهج الفصل الدراسي الاول ، مشيرين إلى أن إجمالى عدد الأسئلة في الامتحان كان 18 سؤالا كلها اسئلة اختيار من متعدد.





وأكد الطلاب أنهم لن يقابلوا اليوم أي مشاكل تقنية في الشبكات اثناء الدخول على منصة الامتحان ، مشيرين إلى أن المنصة كانت مستقرة ولم تشهد اي اعطال طوال فترة أداء الامتحان.





ونشرت احدى طالبات الصف الاول الثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورا قالت خلاله: " يشهد التاريخ اني حليت الامتحان كلو ف دقيقه و 44 ثانية ".





وحرصت الطالبة على توثيق منشورها بصورة توضح توقيت حل الامتحان على التابلت ، من داخل لجنة امتحان اللغة الاجنبية الاولى الذي اداه طلاب الصف الاول الثانوي اليوم .



