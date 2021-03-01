صحة الدقهلية تتابع أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم الاثنين، الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي بالقيام بجولات مكثفة للإشراف ومتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال.



قامت وكيل المديرية بالتأكيد على تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم إلى خمس سنوات.





شملت الجولة المرور على حضانات الأطفال وعدد من المنازل بالريف والحضر، بالإضافة إلى سؤال عدد من المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.





أكد وكيل الوزارة أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل وتستمر حتى الأربعاء القادم كما أثنى على الجهود المبذولة من القطاع الوقائي بالدقهلية.



