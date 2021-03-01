امتحانات الأزهر اليوم.. غرفة عمليات المعاهد: لا شكاوى من صعوبة الأسئلة أو عدم مناسبتها للزمن.. والضويني: نستمع لكل تعليقات الطلاب والمعلمين لتذليل الصعوبات

امتحانات الأزهر اليوم

طلاب المعاهد الأزهرية يمتحنون في المواد العربية والثقافية

غرفة العمليات: لا شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن

الضويني: قيادات الأزهر تستمع لكل تعليقات الطلاب والمعلمين وكل العاملين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليتي الإعلام والتربية









أدى اليوم، طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، الامتحان في مواد اللغة العربية، والمواد الثقافية، كما أدى الطلاب المكفوفون الامتحان شفويا في المواد المقررة عليهم، وأ دي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، الامتحان في التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد، كما أدى طلاب القسم الأدبي، الامتحان في التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والتوحيد.





وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، ‏أن حالة من الاستقرار والانتظام والاطمئنان سادت اليوم، الإثنين، بين الطلاب، خلال امتحانات ‏الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.





وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحان في ‏المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد ‏التفسير والحديث والتوحيد.‏





وأشار التقرير إلى قيام الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتفقد لجان معاهد ‏بدر بمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.





كما أفاد التقرير ‏بتوجه قوافل متابعة لأعمال الامتحانات إلى منطقة الجيزة الأزهرية، للاطمئنان على اتباع أعمال ‏الامتحانات.‏





ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى الجمهورية (149920) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس الابتدائي على مستوى الجمهورية (143086) طالبا ‏وطالبة، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالبا وطالبة.





كما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(96.8%).‏





وفي السياق نفسه تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الأول ‏الثانوي، حيث تفقد لجان معاهد بنين طوخ الثانوي وبنين وفتيات بنها النموذجي، وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحان في المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد التفسير والحديث والتوحيد.





وأكد وكيل الأزهر على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا ‏على سلامة الجميع، موضحًا أن تمسك الطلاب والقائمين على الامتحانات بخروج الامتحانات في أبهى صورها، والتمسك بتحصيل العلم والمعرفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أكبر دليل وبرهان على وعيهم برسالة الأزهر التي تقع على عاتقهم.





وأضاف الدكتور الضويني أن طلاب الأزهر هم نواة لعلماء الدين والدنيا، وما رأيته اليوم في اللجان يبشر بمستقبل مضيء لهؤلاء الطلاب، مشددًا على أن الأزهر ملتزم بتقديم المستوى اللائق؛ خدمة لطلاب الأزهر فهم بناة المستقبل وأمل مصر، موضحًا أن قيادات الأزهر تستمع لكل تعليقات الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالأزهر، ويتم دراستها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتذليل الصعوبات والمعوقات.





كما حرص وكيل الأزهر على تفقد كنترول الشهادة الابتدائية لمتابعة سير العمل، مشددًا على ضرورة تصحيح الأوراق بدقة حتى لا يضيع مجهود الطلاب وتعبهم، كما تفقد تحضيرات كنترول الشهادة الإعدادية، ووجه بضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها، حرصًا على سير العملية التعليمية ومصلحة الطلاب. ‏





من ناحية أخرى، وعلى مستوى امتحانات الجامعة، تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م بكلية الإعلام بنين بالقاهرة.





كما تفقد، رئيس جامعة الأزهر، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021 م بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي بدأت السبت الماضي بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم،





وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الجولة التفقدية تأتي في إطار متابعة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.





وحذر رئيس الجامعة خلال جولته التي رافقه خلالها كل من: الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور رضا عبد الواجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ والدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أبناءه الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.





وطالب رئيس الجامعة بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.





وخلال تفقد اللجان أشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات؛ والمتمثلة في: رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.



