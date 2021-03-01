بزعم تقنين أوضاعهم.. شخصان ينصبان على أصحاب العقارات بالقاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية بنطاق القاهرة الجديدة، ممن لديهم مخالفات فى البناء ويرغبون فى تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية، حيث زعم أحد المتهمين أنه مهندس مدنى ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين.





وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التى أثبتت تورطهما فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم، كما تبين من خلال فحص هاتفيهما أنهما محملان بالعديد من الملفات والمحادثات التى تؤكد ذلك النشاط الإجرامى.





كما أمكن الاستدلال على 10 مواطنين من ضحاياهم، وقرروا أنهما تحصلا من كلٍ منهم على مبلغ 80 ألف جنيه تحت ذلك الزعم.



