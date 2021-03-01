علاء عابد عن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: الرئيس يسمع نبض الشارع

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات غير القادرة والبسيطة، ولعل القرار الأخير بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصرى.





وأضاف عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص منذ البداية على دعم المواطنين البسطاء والفئات غير القادرة على مستوى الجمهورية، سواء من خلال حزمة المبادرات والقرارات ولعل مبادرة حياة كريمة خير ترجمة لذلك، إضافة إلى ما شهده الملف من إنجازات على الأرض، وطفرة حقيقية غير مسبوقة على مدار العصور السابقة.





وأشار عابد، إلى أن القيادة السياسية دائما ما تسمع لنبض الشارع المصرى، ويكون نبض الشارع هو المحرك الأساسى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أن الرئيس قريب من جموع المصريين ويستمع لمشاكلهم وهمومهم ويعمل على وضع حلول عاجلة للتخفيف عن كاهلهم، وهذا لم نعهده في رئيس من قبل أن يستجيب بهذه السرعة لنبض الشارع.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.



