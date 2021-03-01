مِنَح ماجستير ودكتوراه في 13 جامعة لأئمة وواعظات الأوقاف

لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها. أعلنت وزارة الأوقاف ، عن توقيع 13 بروتوكولًا مع 14 جامعة مصرية، خدمة للأئمة









وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الجامعات هي: «جامعة عين شمس - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي قنا - جامعة العريش - جامعة مطروح - جامعة سوهاج - جامعة المنوفية - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة الأقصر - جامعة بور سعيد - جامعة المنصورة - جامعة الإسكندرية» لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها.





وأوضحت أن ذلك يأتى في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام، مؤكدة أنه جار توقيع المزيد من البروتوكولات في هذا الشأن.

ولفتت إل أن المنحة تكون مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي:

– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.

– جامعة أسوان لأئمة أسوان.

– جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا

– جامعة المنصورة لأئمة الدقهلية.

– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.

– جامعة مطروح لأئمة مطروح.

– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.

– جامعة المنوفية لأئمة المنوفية.

– جامعة بني سويف لأئمة بني سويف.

– جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر.

– جامعة الأقصر لأئمة الأقصر.

– جامعة بور سعيد لأئمة بورسعيد.

- جامعة الإسكندرية لأئمة الإسكندرية



