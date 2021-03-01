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تكنولوجيا

هل أنت منهم ؟.. تسريب بيانات 21 مليون هاتف أندرويد

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:13 م
هل أنت منهم ؟..تسريب
هل أنت منهم ؟..تسريب بيانات 21 مليون هاتف أندرويد
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قسم التكنولوجيا
أصابت حالة من الصدمة الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، بعد تسريب بيانات 21 مليون مستخدم لشبكات VPN افتراضية، الأمر الذى يعرضهم لعمليات ابتزاز وسرقة بالجملة.


وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، تم بيع بيانات مستخدمي شبكات الـ VPN عبر تطبيقات SuperVPN و GeckoVPN و ChatVPN على شبكات الإنترنت المظلم "الدارك ويب"، الأمر الذى يعجل بعمليات استغلال مشبوهة فى القريب العاجل.


كشفت تقارير تقنية عن محتوى البيانات المسربة، التى احتوت علي عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأسماء مستخدمي التطبيقات المذكورة، و ليس ذلك فقط بل شملت الأرقام المسلسلة للأجهزة التى استخدمت هذه التطبيقات باختلاف أنواعها.


وللعلم فالواقعة ليست الأولى، حيث سبق منذ فترة تسريب بيانات مستخدمي تطبيق SuperVPN على الإنترنت فى الصيف الماضي، وتعريض أصحابها للخطر، الأمر الذى فسره خبراء أمن المعلومات بأنه إهمال من القائمين على التطبيقات.


جدير بالذكر أن المستخدمين يعتمدون على خدمات VPN لإخفاء عناوين IP خاصتهم عند تصفح المواقع المحظورة في بعض الدول، ومن ناحية أخري لحماية بياناتهم.

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