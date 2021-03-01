ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الأسبوع الثالث من المسلسل.. الأنسة فرح تعترف بحبها لطارق ومقتل عاصي الغول

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:37 م
الانسة فرح
الانسة فرح
Advertisements
أحمد إبراهيم
في الأسبوع الثالث من مسلسل الآنسة فرح، تختلط الأمور أكثر وأكثر، وتبدأ في الشعور بانجذاب عاطفي تجاه دكتور عمرو، المشرف على رسالة الماجستير، ويبدأ شادي في اتخاذ قرارات قوية جدًا، ومفاجآت غير متوقعة حول قضية عاصي الغول.. فما الذي حدث؟

فرح تتورط في حب عمرو
رأت فرح الدكتور عمرو في أحلامها أكثر من مرة، واختلط عليها الأمر وظنّت أنه يحبها، وبالفعل كان معجبًا بها، ولكن ليست بالطريقة التي تمنتها فرح، فقد اعترف لها بأنه غير مستعد للزواج، وأن ذلك لا يعني أنهما ليسا في علاقة، ولكن تذكّرت فرح خطيبها السابق طارق، وقررت ألا تستكمل تلك اللعبة معه.

فندق شادي وهدان متورط في تجارة المخدرات
من الناحية الأخرى، بدأ فندق شادي وهدان في الانهيار تدريجيًا، بسبب تورطّه في التعاون مع أكبر تجار مخدرات في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع حفلات الزفاف، وتعاون شادي مع الشرطة لإيجاد حل لقضية المخدرات.

فرح تنهي علاقتها بشادي تمامًا
أما فرح فقد قررت أن تكون واضحة تمامًا للمرة الأولى وتنهي علاقتها تمامًا مع شادي، وتخبره أنه أصبح من الصعب أن يعودا مرة أخرى كما كانا، لأنها لم تعد تشعر بالحب تجاه.

مفاجأة الحلقة.. مقتل عاصي الغول
وشهد هذا الأسبوع أكبر مفاجأة وهي مقتل عاصي الغول، بعدما تعاونت ميريام مع الشرطة للإيقاع به، وقتلته عصابة الماما، لتنتهي قصته تمامًا وتركز الشرطة بحثها عن عصابة الماما.

فرح تعترف بحبها لطارق
وأخيرًا أخبرت فرح طارق أنها مازالت تحبه، بعد مقتل عاصي الغول، وانتهاء قضيته، ذهب لها طارق ليخبرها، ووقتها اعترف كل منهما للآخر بحبه، ليعودا كما كانا، وتتبقى خطوة واحدة هي موافقة شادي والد فريد على هذه العلاقة.

فشل الصلح بين طارق وشادي
حاولت فرح الصلح بين شادي وطارق، بعد موافقتها على الخطوبة من طارق، ولكن شادي وهدان رفض بشدة، وحاول الإساءة لطارق في اجتماع صلحهما، مما جعل طارق ينفعل، وانتهى اللقاء وكل شخص يكره الآخر كما كان الوضع.

ماجد الألفى والمعجبة المجنونة
بدأت القصة باختفاء الفانلات الداخلية للنجم ماجد الألفي، ليكتشف فيما بعد أن سبب اختفائها هي مساعدته نايلة التي أدمنت حبه، وقررت أن ينتحرا سويًا في بث مباشر للجمهور، فقيّدته وأجبرته على أخذ المنومات وسيطرت على حياته حتى جاء موعد الانتحار.

طارق ينقذ ماجد الألفي
بدون طارق، لكان ماجد الألفي الآن ميتًا، فبعد أن وجد طارق علب الميك آب أمام غرفة ماجد الألفي لأيام، قرر الاطمئنان عليه، ليكتشف حبسته طوال هذا الوقت، ويقبض على نايلة وينقذه.

خطوبة طارق وفرح للمرة الثانية
الآن موعد الأخبار السعيدة، فأخيرًا تمت خطبة طارق وفرح بنجاح، ليعودا كما كان من البداية .

سر لعنة وجدي شاهين
أما جوجو، فقد تواصلت مع وجدي شاهين حبيبها السابق المشهور بنحسه، واعترفت لديدا وفرح بأنه كان حبها الأول وليس والد ديدا، الأمر الذي أثار خلافًا بينهما، وفي الوقت نفسه دفع ديدا إلى دعوة وجدي إلى بيتهما، لتبدأ سلسلة متواصلة مع النحس والتكسير والدمار، وحتى الآن لا أحد يفهم سر لعنة وجدي شاهين.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل لعام 2020.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وضعت روج على الهواء..تفاصيل مشهد غريب لمذيعة النشرة بالقناة الأولى

بسبب مذيعة "الروج".. إحالة فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق

غفوة فـ أزمة فـ عقاب.. التفاصيل الكاملة لواقعة "مذيعة الروج" في نشرة التاسعة

زوجة رجل مهم .. 10 معلومات عن الإعلامية أميمة تمام مذيعة الروج

فيديو جراف| وضعت روج على الهواء.. القصة الكاملة لإحالة مذيعة بالتليفزيون للتحقيق

وضعت روج على الهواء.. أحمد موسى يعلق على مذيعة نشرة "التاسعة"

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الكويتيين بشأن فيروس كورونا

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

نجم الإسماعيلي: رمضان صبحي فقد حب الجماهير وبيبو يرفض عودة رباعي بيراميدز .. فيديو

شوبير يعلن اسم رئيس الكاف الجديد خلفا لـ أحمد أحمد

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. اعرف أكثر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمة لمسجون يهرب تثير ضجة في العالم.. صور

4 سنوات بلا مأوى.. قصة سبّاحة شهيرة تعيش في المقابر

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور