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أخبار العالم

بقيمة 3 ملايين درهم.. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية وطبية إلى السودان

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:24 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، بإرسال مساعدات إنسانية وإمدادات طبية عاجلة إلى دولة السودان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من المركز اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي إلى السودان، وذلك عن طريق "الإمارات للشحن الجوي".

ووصلت الطائرتان اللتان انطلقتا من مطار دبي إلى مطار الخرطوم تباعا، محملتين بإمدادات تزن 54 طنا متريا بقيمة تناهز ثلاثة ملايين درهم، ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص، وتشمل المساعدات معدات طبية للطوارئ، ومعدات حماية الموظفين والإمدادات الطبية الخاصة بالاختبارات المعملية، وذلك استجابة لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، وحرصا على توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة، وكذلك تقديم الإمدادات الطبية، والعاملين في المجال اللوجستي الفني لدعم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية، حيث ستسهم المساعدات في سد النقص الحاد في الأدوية في المرافق الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة جائحة كورونا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي موظفين تقنيين للدعم اللوجستي إلى جانب الإمدادات الطبية من مقر المنظمة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لتسريع الاستجابة للطوارئ الصحية دعما لموظفي منظمة الصحة العالمية في الخطوط الأمامية.

وكانت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية فعلت جسرا جويا خلال الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر من العام 2020، لنقل المساعدات المقدمة من المجتمع الإنساني المتواجد في مقر مدينة في دبي لدعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان ومساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين الفارين من منطقة تيجراي في إثيوبيا إلى السودان.
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