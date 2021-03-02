تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

تكفير كل الذنوب يعد من تلك الأمور التي لا غنى عنها على مدار حياتنا، فلأن كل بني آدم خطاء نظل دائمًا بحاجة إلى تكفير الذنوب ، وقد نقع في المعاصي وليس معصية واحدة في لحظة ، الأمر الذي يتطلب وجود طريقة تكفير الذنوب خاصة في ظل كثرة وتعدد وتنوع المغريات والمحفزات على ارتكاب الذنب في عصرنا هذا، فصار إيجاد طريقة تكفير كل الذنوب ضرورة عصر، والذي يعد من الأمور التي أرشدنا إليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأخبرنا في سُنته الشريفة من الأحاديث والوصايا عن أسهل طرق تكفير الذنوب فلم يتركنا تائهين، ولا ضائعين وإنما دلنا إلى أقصر طرق النجاة من النار .
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تكفير كل الذنوب في الصلاة
لـ تكفير كل الذنوب ، هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب ، منها إثنان في سجود الصلاة ، يكفر الله سيئاتك بها، حيث ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من أمرين في الركوع والسجود أثناء الصلاة ، فالله سبحانه وتعالى يمحو بهما كل الذنوب.
وفي تكفير كل الذنوب ورد أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن ذنوب الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة ، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في السجود والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها، وثانيها الإكثار من الدعاء، لما ورد في صحيح ابن حبان، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ العبدَ إذا قَامَ يُصلِّي أُتِي بُذُنوبِه كُلِّها فَوُضِعَتْ على رأسِه وعاتِقَيْهِ، فكُلَّما رَكعَ أو سَجدَ تَساقَطَتْ عَنْهُ».
وعن لـ تكفير كل الذنوب ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بالإكثار من الدعاء في السجود خاصة، حيث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مستدلًا بما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:« أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».
كيفية تكفير الذنوب
كيفية تكفير الذنوب في دقيقتين فيها أوصانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على ثلاة أعمال حال ارتكاب الذنب مباشرة بهدف تكفير الذنوب في دقيقتين ، فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أنه في حال أذنب العبد وارتكب معصية ، فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال من أجل تكفير الذنوب في دقيقتين وليغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه فورًا.
كيفية تكفير الذنوب في دقيقتين فعنه ورد أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية، والتي بها يتم تكفير الذنوب في دقيقتين وهي: «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار»، والله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة وينجح المذنب في تكفير الذنوب في دقيقتين من خلالها.
تكفير الذنوب في دقيقتين بهذه الخطوات الثلاث ورد في سنن أبي داود، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»، بما يدل على أن إسباغ الوضوء وصلاة ركعتين والاستغفار بعدها من أفضل طرق تكفير الذنوب في دقيقتين.
ما هي الاعمال التي تغفر الذنوب ؟
ما هي الاعمال التي تغفر الذنوب ؟، يعد العمل الصالح أحد تلك الاعمال التي تغفر الذنوب فإذا أراد الإنسان الصلاح في الدنيا والآخرة فعليه بالأعمال الصالحة والتي تدوم من بعد موته، ومن جملة الاعمال التي تغفر الذنوب يأتي العلم النافع ، وبناء المساجد ، وتعليم الأيتام وأصحاب أهل العلم ، بمعنى أي عمل يدوم للإنسان بعد موتهِ والتي تكفّر عن خطاياه وتمحوها، كما أن أداء الصلاة في وقتها من الاعمال التي تغفر الذنوب فالصلاة هي أول ما يسأل عنها يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر الأعمال ، فيجب على المؤمن أني يتمسّك بها ، ففيها الراحة والطمأنينة وصلة العبد بربّهِ .
ما هي الاعمال التي تغفر الذنوب ؟ ورد الصيام من مكفرات الذنوب سواء كان صوم تطوع، أو رمضان، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (رواه البخاري 38 ومسلم 760)، وجاءت الإجابة عن سؤال ما هي الاعمال التي تغفر الذنوب ؟، في الحديث الآخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (رواه مسلم 233).
ما هي الاعمال التي تغفر الذنوب ؟، فيها ورد أيضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، وكذلك الوضوء من الاعمال التي تغفر الذنوب ، فعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ» (رواه مسلم 245).