تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

من تلك الأمور التي لا غنى عنها على مدار حياتنا، فلأن كل بني آدم خطاء نظل دائمًا بحاجة إلى

وقد نقع في

وليس معصية واحدة في لحظة ، الأمر الذي يتطلب وجود طريقة

خاصة في ظل كثرة وتعدد وتنوع المغريات والمحفزات على ارتكاب

الذنب

في عصرنا هذا، فصار إيجاد طريقة

ضرورة عصر، والذي

يعد من الأمور التي أرشدنا إليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأخبرنا في سُنته الشريفة من الأحاديث والوصايا عن أسهل طرق

فلم يتركنا تائهين، ولا ضائعين وإنما دلنا إلى أقصر طرق النجاة من

النار .