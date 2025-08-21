أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري

فتح أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، النار على رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.



وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “النهار”: "رمضان صبحي ابتعد كثيرًا عن مستواه مؤخرًا عن فترة وجوده مع الأهلي، وبعد انتقاله لبيراميدز لم يُعد يشارك أساسيًا، ولم نشعر بقدرته على صناعة الفارق رغم امتلاكه الامكانيات العالية، وأصبح خارج قائمة أفضل 10 لاعبين في مصر".

وأضاف :"رمضان صبحي، لعيب كورة كويس وعنده إمكانيات، ولكن مش موجودة في الوقت الحالي، بقالنا 3 سنين مش شايفينه على الساحة وبقى معندوش شغف، رمضان صبحي، عنده 28 سنة ومبيقدرش يكمل المباراة كاملة، هل ده سبرينت رمضان صبحي، اللي كان من 4 سنين؟ بالتأكيد لأ، مش ده رمضان صبحي، اللي احنا نعرفه".