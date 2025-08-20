شوبير يكشف موقف إمام عاشور من مباراة الفريق أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف نجم الأهلي إمام عاشور، من المشاركة في مباراة الفريق أمام بيراميدز التي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي :نصحت إمام عاشور من اليوم الأول، بعدم الاستعجال في عودته من الإصابة خاصة وأنه في هذه المرة يعاني من كسر في الترقوة وليس خلع في الكتف مثل إصابته الأولى.



وتابع شوبير: إمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة كما أنه لن يلحق بلقاء بيراميدز في الدوري، العقل بيقول إني احافظ على اللاعب لذلك طلب الجهاز الطبي أن يتدرب بدون عنف أو قوة تفاديًا لتجدد الإصابة.

وأضاف شوبير : إمام عاشور سيعود الأسبوع المقبل للتدريب بشكل كامل، اتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة .