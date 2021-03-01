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رئيس الشهر العقاري: الدولة اعتادت تدخل الرئيس في كل كبيرة وصغيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:11 م
رئيس الشهر العقاري
رئيس الشهر العقاري
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حمزة شعيب
علق الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، قائلا "الدولة اعتادت تدخل الرئيس في كل كبيرة وصغيرة لحل المشكلات".

وقال "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة​" المذاع عبر قناة "المحور"، "الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ومنها شراء وحدة سكنية من شركة أو بنك أو قطاع أعمال عام أو شركات أشخاص، ولكن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية".

ولفت إلى أنه من حقق الإيراد وهو البائع والمتصرف هو من يتحمل الضريبة العقارية، لكن المشتري لا يتحمل دفع قيمة التصرفات العقارية.

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