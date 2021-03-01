ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حماية الشباب من الانحرافات السلوكية .. ندوة للأوقاف غدا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الـهـيئة الوطنيـة للإعلام، ندوة للرأي، غدًا الثلاثاء، بعنوان: «حماية الشباب من الانحرافات السلوكية والأخلاقية».


يأتي ذلك في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، تنقلها قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر.


ويشارك فيها كل من: الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، وكـيل كلـية الدعوة الإسلامية، والدكتور رمضان عفيفي عفيفي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة.


وفي سياق آخر، وقعت وزارة الأوقاف، 22 بروتوكولا مع اثنتين وعشرين جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف، والجامعات هي: «جامعة الأزهر – جامعة عين شمس– جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح – جامعة المنوفية – كلية التربية بالغردقة – جامعة دمنهور – جامعة دمياط – جامعة الإسكندرية».


يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام 2021م.


وأعلنت الأوقاف عن البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بتسع عشرة جامعة وكلية هي: «جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية بالمنصورة – كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق – كلية اللغة العربية بشبين الكوم – كلية اللغة العربية بالبحيرة»، وجامعة عين شمس، وجامعة سوهاج، وجامعة مطروح، وجامعة العريش، وجامعة السويس ، وجامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وجامعة المنيا، وجامعة أسيوط، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف، وجامعة جنوب الوادي بقنا – وجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر ، وجامعة الوادي الجديد».


وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف توقع بروتوكولات تعاون مع 14 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات

لمنح الماجستير والدكتوراة مجانا للأئمة والعاملين.. الأوقاف توقع بروتوكولات تكميلية مع 6 جامعات

بدء التنفيذ في 3 جامعات.. الأوقاف توقع برتوكولات تعاون مع 17 جامعة لتدريب الأئمة

الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن

الأوقاف توقع بروتوكولات مع 21 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة

المصاريف مناصفة .. الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه في 11 جامعة للأئمة والواعظات

ترشيحاتنا

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

الـ VAR ينقذ الزمالك ويحتسب ركلة جزاء وعبد المنصف يرفض اهتزاز شباكه

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة