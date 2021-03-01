حماية الشباب من الانحرافات السلوكية .. ندوة للأوقاف غدا

وفي سياق آخر، وقعت وزارة الأوقاف، 22 بروتوكولا مع اثنتين وعشرين جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف، والجامعات هي: «جامعة الأزهر – جامعة عين شمس– جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح – جامعة المنوفية – كلية التربية بالغردقة – جامعة دمنهور – جامعة دمياط – جامعة الإسكندرية».









يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام 2021م.









وأعلنت الأوقاف عن البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بتسع عشرة جامعة وكلية هي: «جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية بالمنصورة – كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق – كلية اللغة العربية بشبين الكوم – كلية اللغة العربية بالبحيرة»، وجامعة عين شمس، وجامعة سوهاج، وجامعة مطروح، وجامعة العريش، وجامعة السويس ، وجامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وجامعة المنيا، وجامعة أسيوط، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف، وجامعة جنوب الوادي بقنا – وجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر ، وجامعة الوادي الجديد».







