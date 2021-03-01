ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف توقع برتوكولات تعاون مع 22 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:17 م
تدريب وتأهيل الأئمة
تدريب وتأهيل الأئمة
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
وقعت وزارة الأوقاف، 22 بروتوكولا مع اثنين وعشرين جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والعاملين بالأوقاف، والجامعات هي: «جامعة الأزهر – جامعة عين شمس– جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح – جامعة المنوفية – كلية التربية بالغردقة – جامعة دمنهور – جامعة دمياط – جامعة الإسكندرية».

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام 2021م.

وأعلنت الأوقاف عن البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بتسع عشرة جامعة وكلية هي: «جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية بالمنصورة – كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق – كلية اللغة العربية بشبين الكوم – كلية اللغة العربية بالبحيرة»، وجامعة عين شمس، وجامعة سوهاج، وجامعة مطروح، وجامعة العريش، وجامعة السويس ، وجامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة الأقصر، وجامعة المنيا، وجامعة أسيوط، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف، وجامعة جنوب الوادي بقنا – وجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر ، وجامعة الوادي الجديد».

وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف توزع 1000 عمامة أزهرية على الأئمة

الأوقاف توقع بروتوكولات تعاون مع 14 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات

لمنح الماجستير والدكتوراة مجانا للأئمة والعاملين.. الأوقاف توقع بروتوكولات تكميلية مع 6 جامعات

بدء التنفيذ في 3 جامعات.. الأوقاف توقع برتوكولات تعاون مع 17 جامعة لتدريب الأئمة

الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن

الأوقاف توقع بروتوكولات مع 21 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

شوبير يعلن اسم رئيس الكاف الجديد خلفا لـ أحمد أحمد

حقيقة ارتباطهما.. أول تعليق من إنجي كيوان بعد ظهورها مع عمرو دياب ..فيديو

مستشار الرئيس يكشف كواليس جديدة عن لقاح كورونا وكم مرة يصاب بها الفرد

في مباراة بطلها محمد عبد المنصف.. الزمالك يتعادل مع وادي دجلة سلبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة