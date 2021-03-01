البائع أم المشتري؟.. وزير العدل يكشف عن المتحمل لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظر فى الضريبة المقررة، مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم على تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من بائع العقار.





وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن، الحكومة ستقدم مشروع قانون وستقوم بتقديمه للبرمان وذلك خلال ايام قليلة قادمة.





وتابع وزير العدل أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك حل كثير من المشكلات التي حدثت، مؤكدا أن نقل مرافق العقارات بأسماء أصحابها سيبقى كما هو دون تغيير.



