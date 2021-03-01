ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البائع أم المشتري؟.. وزير العدل يكشف عن المتحمل لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:47 م
وزير العدل
وزير العدل
Advertisements
محمود محسن
قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظر فى الضريبة المقررة، مؤكدا أن وزارة المالية ستقوم على تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من بائع العقار. 

وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن، الحكومة ستقدم مشروع قانون وستقوم بتقديمه للبرمان وذلك خلال ايام قليلة قادمة.

وتابع وزير العدل أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك حل كثير من المشكلات التي حدثت، مؤكدا أن نقل مرافق العقارات بأسماء أصحابها سيبقى كما هو دون تغيير.

وأشار مروان إلى أن البيع بالعقود القديمة اكتفى بها بمبلغ مخفض، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لن يكون هناك ضريبة 2.5%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

مصلحة الضرائب تحدد من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

عضو لجنة الخطة بمجلس النواب تكشف عن مناطق معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

البرلمان يتدخل لحل أزمة تعديلات قانون الشهر العقارى المقرر تطبيقها 4 مارس.. نواب يطالبون بإيقاف تطبيقه لإقرار حزم من التيسيرات وفتح حوار مجتمعى ضرورة لتوفيق الأوضاع

البائع أم المشتري.. ما هي ضريبة التصرفات العقارية ومن يدفعها؟

من يتحمل ضريبة التصرف العقاري البائع أم المشتري؟ المالية تحسم الجدل.. فيديو

ترشيحاتنا

الضحايا معازيم في فرح.. مفاجأة في حادث انهيار بئر صرف صحي في أسيوط

بشكل مفاجئ.. المغرب يقطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط

حقيقة تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

رسمة لمسجون يهرب تثير ضجة في العالم.. صور

رد ناري من سفير السعودية بالأمم المتحدة على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هاجر أحمد تكشف عن أنوثتها

شاهد.. امرأة تصاب بالذعر بعد اكتشاف قبو سري أسفل السجادة | فيديو

مشروبات تقضي على ألم التهاب واحتقان الحلق