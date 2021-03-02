تحليل| الحكومة تقلص علاوات الموظفين لـ 102.4 مليون جنيه في العام المالي الماضي

خفضت الحكومة من مصروفاتها على العلاوات الإجتماعية الممنوحة للموظفين بالدولة إلى 102.4 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 107.4 مليون جنيه تم انفاقها فعليا بنهاية العام السابق له.









وكشفت بيانات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي عن إنفاق الحكومة مبلغ 12.1 مليار جنيه علي مصروفات المزايا الاجتماعية بعد أن كانت 12.11 مليار جنيه في العام السابق له.

















وتقصلت مصروفات العلاوات الاجتماعية الإضافية المقررة للموظفين بالدولة بنهاية العام المالي الماضي لـ 101.1 مليون جنيه مقابل 103.3 مليون جنيه في العام المالي قبل الماضي.









وانخفضت مصروفات الحكومة على العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة بنهاية العام المالي الماضي إلى 2.6 مليار جنيه بعد أن كانت 2.71 مليار جنيه في العام السابق له.









ورفعت الحكومة مصروفاتها على المزايا النقدية الأخرى بشكل طفيف، إذ سجلت 48.2 مليون جنيه في العام المالي الماضي ومقارنة بـ34.7 مليون جنيه في العام السابق له.