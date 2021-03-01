قالي تفتكري هرجع اشتغل.. دلال عبد العزيز: يوسف شعبان كان حاسس بقرب وفاته

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز، عن التفاصيل والساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل يوسف شعبان، مشيرة إلى أنه كان يشعر بأنه سيفارق الحياة وطلب التحدث إليها.





وأضافت "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها اكتشفت أثناء حديثهما الأخير مقدار الخير الذي قدمه، إضافةً إلى أنه تذكر الكثير من الأعمال الفنية الخاصة به، متابعة "قالي تفتكري هرجع اشتغل تاني؟".





واستطردت "المخرج أحمد خالد موسى تحدث عن أنه يريد الاستفادة من الفنان يوسف شعبان في الفيلم الذي يتم تصويره بلبنان "ملوك الجدعنة"، مشيرة إلى أن الراحل كان يركز في التصوير بشكل كبير، معلقة على سبب الوفاة "كورونا خاينة جدًا".



