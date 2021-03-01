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توك شو

نبيلة عبيد باكية: يوسف شعبان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:38 م
الراحل يوسف شعبان
الراحل يوسف شعبان مع نبيلة عبيد
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محمود محسن
قالت الفنانة نبيلة عبيد أن البدايات مع الراحل يوسف شعبان كانت في اغلبية الافلام مؤكدة أنني أكون سعيدة بالعمل مع الفنان يوسف شعبان لأنه كان فنان محترم يقدر جميع زملائه بالعمل.

وأضافت عبيد خلال نداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن الفنان يسوف شعبان هو فنان محترم ويقدر زملائه والعمل مشيرا إلى أنه طان يتلقى التعليمات من مخرج العمل بكل احترام.

وتأثرت الفنانة نبيلة عبيد باكية أن يوسف شعبان كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا مؤكدة أن أخر عمل قمته به بالمشاركة معه كان "كشف المستور".

وأشارت عبيد إلى أنني أعتبر يوسف شعبان كأخ وزميل كنت استفيد من ادائه معي بشكل كبير.
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