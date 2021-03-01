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أحمد موسى يعرض تقريرا عن تفقد وزير التموين مشروعات بالشرقية

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:08 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا لجولة الدكتور علي المصيلحي فى عدد من المشروعات بالشرقية.


وتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مطحن عرابي، بعد عمليات تطويره والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا التى تعد أكبر شركات الطحن على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل انتاج الخبز المدعم، حيث إن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لانتاج رغيف الخبز.


وأوضح مدير المطحن، في شرح للوزير والوفد المرافق أن المطحن يعمل بقدرة تعاقدية تبلغ 500 طن قمح في اليوم الواحد، وينتج 400 طن طحين يوميًا، تساهم في إنتاج دقيق بلدي بنسبة استخراج 82%، مشيرًا إلى أن المساحة الكلية للمطحن تبلغ 8000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني 2384 مترا مربعا، ويضُم المطحن 182 عاملًا، فضلًا عن صوامع مُلحقة بالمطحن سعتها التخزينية 9000 طن، وتحتوي على 32 خلية.


وأضاف مدير المطحن، أنه تم تطويره بمعرفة إحدى الشركات الأجنبية عام 2004، وإجراء صيانة به بالجهود الذاتية للشركة في عام 2015، منوهًا بأن إنتاجية المطحن تُغطي مراكز ومدن أبو كبير – ديرب نجم – بلبيس – مشتول السوق – كفر صقر – أولاد صقر، وأن الفائض من إنتاجه يسد احتياجات المحافظات الأخرى التي تقع في نطاق عمل شركة مطاحن شرق الدلتا.

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