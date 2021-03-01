صاحبة الصوت الذهبي.. جنازة إلكترونية لأحلام الجريتلي من جمهورها: اتربينا على صوتها

صاحبة الصوت الذهبي كما يطلق عليها، لم يفارق صوتها ذهن كل طفل وشاب في مصر والوطن العربي، بعد مشاركتها بالأداء الصوتي لعدد من اعمال "ديزني بالعربي"، ومنها أفلام رسوم متحركة شهيرة، مثل فيلم "قطط ذوات"، وفيلم "حياة حشرة وغيرها من كلاسيكيات لا تُنسى.









نعت مؤسسة "ديزني" الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، حيث أصدرت بيانا عبر الحساب الرسمي: "غادرت عالمنا بالأمس، الفنانة المصرية القديرة أحلام الجريتلي، وذلك بعد إصابتها بنوبة قلبية عن سن يناهز ٧٠ عامًا".









ووصفتها المؤسسة العالمية بأن صوتها رسم الابتسامة على وجوه أجيال من محبي ديزني حول العالم من خلال مشاركتها الصوتية في عدد من الأعمال الكلاسيكية الهامة، أشهرها دور أزمة من فيلم ”حياة الإمبراطور الجديدة“ ومدام راقية من فيلم ”قطط ذوات“ والملكة من فيلم ”حياة حشرة“ وكوكو هانم من فيلم ”روبين هود“.. بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى.









لم يكن بيان ديزني هو النعي الوحيد من جمهورها ومحبيها، فرغم غياب الفنانين بشكل تام عن حضور جنازتها لكن الحزن والتأثر بوفاتها كان واضحا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الاطفال والشباب الذين قضوا سنوات عمرهم استماعا لصوتها، حيث تصدرت منشورات النعي للفنانة أحلام الجريتلي "السوشيال ميديا".









نعتها لمياء محمد عبر منشور قالت فيه: "من الممثلات اللاتي أعترف بإعجابي بها لأول مرة، كانت على طبيعتها وأدائها احترافي مقنع للمشاهد وأفضل من ممثلات كتير ليس لديهن قبول أو موهبة يتسابقن من اجل المال فقط.. فضلا عن صوتها المميز في أفلام ديزني".









أما تأثير احلام الجريتلي على حياة "أحمد مصطفى" كان مختلفا، فبحسب ما كتبه دائما ما شاهد فيها والدته الراحلة، أما صوتها المميز ورنينه كان مصدر إلهام له للاشتراك في أنشطة التمثيل المدرسي وبعد ذلك الاهتمام بعالم الدوبلاج والأداء الصوتي.