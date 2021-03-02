من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس





1- بديهيون

الذكاء هو سمة يرغب جميع الآباء في أن يمتلكها أطفالهم، ومن المؤكد أن طفلك المولود في مارس يتميز بها، فمواليد هذا الشهر ليس من السهل خداعهم.





2. قياديون

يُعتقد أن مواليد مارس لديهم فرص أكبر في أن يصبحوا قادة للشركات، قد يكون ذلك بسبب حقيقة أن هؤلاء الأطفال هم عادة الأكبر سنًا في فصولهم الدراسية في المدرسة، فيشعرون بطبيعة الحال أنهم ولدوا لدور القيادة.





3. يمتلكون قلب من ذهب

يتميز مواليد هذا الشهر بالعطف والكرم، وقد يحظى قلبهم الكبير وطبيعتهم الكريمة بإعجاب الناس من حولهم، مما قد يدفعهم إلى الاستمرار في أعمالهم الصالحة، ومساعدة المحتاجين.





4. متفائلون

يتمتع مواليد مارس بتصرفات إيجابية تنتقل بالعدوى إلى جميع من حولهم، يمتلكون نظرة إيجابية تجاه الحياة، ويبحثون دائمًا عن شعاع أمل حتى في المواقف الصعبة.





5. مبدعون

من السير ألبرت أينشتاين وكالبانا شاولا إلى ذاكر حسين وأمير خان، فإن الكثير من مشاهير العلماء والفنانين والمفكرين هم من مواليد مارس، فالأطفال المولودون في مارس هم مبدعون وموهوبون للغاية، ويمتلكون عقل فني.





قد يميلون إلى الموسيقى والفنون الجميلة وتثير اهتمامهم الأشياء الفنية، إذا أظهر طفلك اهتمامًا بالموسيقى أو الرقص أو أي مجال فني آخر، فتأكد من رعاية موهبته.





6. ناجحون في وظائفهم

أن يكون قياديًا ليس هو الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يصل إليه طفلك الصغير في حياته المهنية، فمن المؤكد أنه سيحظى بمهنة رفيعة المستوى، بغض النظر عن المسار الذي يختاره.





مواليد مارس لديهم فرص كبيرة في أن يصبحوا طيارين أيضًا، كما يمكن لهؤلاء الأطفال أيضًا أن يصبحوا موسيقيين يومًا ما! سيحظى طفلك بمهنة رائعة؛ كل ما يختار القيام به، سوف يتمكن من فعله.





7. مخلصون

عندما يكوّن مواليد مارس صداقات أو يهتمون بشدة بشخص ما، فإنهم سيبقون صادقين معه ويدعمونه في كل الأحوال.





الأطفال المولودين في مارس يكبرون أيضًا ليكونوا أفرادًا مخلصين لمن حولخم، فيصبح الطفل الصغير صادقًا مع أصدقائه وعائلته ولن يتخلى عنهم أبدًا.





قد يميل أيضًا إلى تجنب الأشخاص السلبيين وغير المخلصين في حياته، من المرجح أن يقود حياته بمعتقداته ومبادئه وسيكون متأكدًا مما يريده في الحياة.





8. يميلون إلى العزلة

إذا رأيت طفلك الصغير يستمتع برفقته لنفسه أو تائهًا في أفكاره الخاصة، فهذا بسبب حبه للسلام والهدوء، وعندما يكبر، قد لا يرحب بصخب الحياة وقد يرغب في العيش في شرنقته الهادئة ويفقد نفسه في فقاعته الإبداعية.

يعد شهر مارس مرحلة انتقالية من موسم الربيع الهادئ إلى فصل الصيف شديد الحرارة، وهي سمات يتميز بها مواليد هذا الشهر اللطيف من العام، تجعلهم بارزين وسط الحشود، إليك 8 من صفات مواليد شهر 3: