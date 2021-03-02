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أخبار العالم

قرار أمريكي جديد بشأن التلقيح ضد كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن توفير مراكز للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" متنقلة ومنتشرة داخل الأماكن التي يصعب الوصول إليها. 

وكتب البيت الأبيض على تويتر: "ستطلق خطة الإنقاذ الأمريكية مراكز مجتمعية للتلقيح ضد كورونا وتنشر وحدات تلقيح متنقلة بالمناطق التي يصعب الوصول إليها، مع التأكيد على ضرورة توفير اللقاح لكل من يريد الحصول عليها". 

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد الماضي، ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي تم تقديمها بالفعل لمواطني وسكان الولايات المتحدة إلى أكثر من ٧٥ مليون جرعة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز الإلكتروني للمراكز، فقد قُدمت ٧٥ مليون و٢٣٦ ألفا و٣ جرعات من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين، من أصل ٩٦ مليون و٤٠٢ ألف و٤٩٠ جرعة تم توزيعها بالفعل على مقدمي الخدمة حتى اليوم.

وبحسب تلك البيانات، فقد حصل أكثر من ٧٧ر٤٩ مليون شخص على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، من بينهم نحو ٨ر٢٤ مليون شخص حصلوا على الجرعتين كاملتين.
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