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أخبار العالم

رويترز: عقوبات أمريكية منتظرة على روسيا بسبب نافالني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:06 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
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شريف سيد
كشفت مصادر لوكالة رويترز، توقعات بفرض الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على روسيا؛ وذلك إثر تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء. 

وقالت المصادر المطلعة، إن الولايات المتحدة، كان من المتوقع أن تفرض عقوبات بموجب أمرين تنفيذيين، الأول رقم 13661، والذي صدر عقب غزو روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والثاني رقم 13382، الصادر في عام 2005، لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على هذه الحرب لعام 1991. 

واتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أجنيس كالامارد، روسيا، بالمسؤولية عن "محاولة تسميم" مدون الفيديو الروسي المسجون، أليكسي نافالني.

وقالت كالامارد: "استنتاجنا أن روسيا مسؤولة عن محاولة قتل نافالني"، مضيفة أن غاز الأعصاب المشتبه في استخدامه بتلك المحاولة، تم تطويره في الاتحاد السوفيتي.

ووفقًا للمقرر، فإن روسيا هي الدولة الوحيدة "المعروفة بتطويرها وتخزينها واستخدامها" المادة المعنية.
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