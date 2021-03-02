فقد الذاكرة 3 أيام.. تفاصيل أزمة كريم العراقي مع النادي المصري

شهد النادي المصري البورسعيدي أزمة كبيرة؛ بعد تضارب التصريحات بين مجلس الادارة ووكيل اعمال كريم العراقي نجم الفريق الاول لكرة القدم، بشأن العروض المقدمة للاعب وتمرده .

وقال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري : كريم العراقي ابن النادي المصري ولن نقف أمام مستقبله والعقوبة الموقعة علي اللاعب فنية، وليس لمجلس الادارة تدخل فيها، ونطبق لائحة العقوبات.

وأضاف : كريم العراقي لم يحصل على إذن المدرب لمغادرة الملعب في لقاء البنك الأهلي، و بيراميدز لم يطلب ضم كريم العراقي، ولا توجد عروض خارجية للاعب .

وتدخل التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي، وقال : العراقي تلقى عرضا من أحد الأندية البرتغالية والمصري رفضه ، و بيراميدز يتفاوض مع المصري.





وأضاف : المصري تفاوض مع نادٍ محلي لانتقال العراقي لصفوفه ،اللاعب وصل مع المصري لطريق مسدود وذلك بعد طلبه بمعاملته كفئة أولى للتجديد ، العراقي تحت أمر النادي ورحب بالتوقيع على بياض .





وأكمل : اللاعب تعرض لحادث مع بعض زملائه بالمصري، وفقد الذاكرة لمدة ثلاثة أيام، و المصري قرر معاقبته رغم أنه اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي.





واختتم تصريحاته: "كريم العراقي لم يتمرد وملتزم في التدريبات الفردية".