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رياضة

فقد الذاكرة 3 أيام.. تفاصيل أزمة كريم العراقي مع النادي المصري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:27 ص
كريم العراقي
كريم العراقي
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عبدالله هشام
شهد النادي المصري البورسعيدي أزمة كبيرة؛ بعد تضارب التصريحات بين مجلس الادارة ووكيل اعمال كريم العراقي نجم الفريق الاول لكرة القدم، بشأن العروض المقدمة للاعب وتمرده . 

وقال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري : كريم العراقي ابن النادي المصري ولن نقف أمام مستقبله والعقوبة الموقعة علي اللاعب فنية، وليس لمجلس الادارة تدخل فيها، ونطبق لائحة العقوبات.

وأضاف : كريم العراقي لم يحصل على إذن المدرب لمغادرة الملعب في لقاء البنك الأهلي، وبيراميدز لم يطلب ضم كريم العراقي، ولا توجد عروض خارجية للاعب .

وتدخل التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي، وقال : العراقي تلقى عرضا من أحد الأندية البرتغالية والمصري رفضه ، وبيراميدز يتفاوض مع المصري.

وأضاف : المصري تفاوض مع نادٍ محلي لانتقال العراقي لصفوفه ،اللاعب وصل مع المصري لطريق مسدود وذلك بعد طلبه بمعاملته كفئة أولى للتجديد ، العراقي تحت أمر النادي ورحب بالتوقيع على بياض .

وأكمل : اللاعب تعرض لحادث مع بعض زملائه بالمصري، وفقد الذاكرة لمدة ثلاثة أيام، والمصري قرر معاقبته رغم أنه اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي.

واختتم تصريحاته: "كريم العراقي لم يتمرد وملتزم في التدريبات الفردية".
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