لأول مرة.. بوش تدعم سباقات السيارات الكهربائية بالفورمولا

أعلنت شركة بوش موتورسبورت عن شراكتها مع فريق دراغون بينسكي أوتوسبورت لسباقات فورمولا طويلة الأمد لتوفير بوش الخدمات التقنية والهندسية إلى سيارات الفريق في ولاية لوس أنجلوس والمملكة المتحدة .

واوضحت شركة بوش ان اول تعاون بين الشركة والفريق كان من خلال بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية لسباقات السيارات في موسمها الجديد الذى انطلق من مدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية يومي 26-27 فبراير 2021.

وطورت شركة بوش نظام إدارة للمركبات الإلكترونية تم تصميمه خصيصًا ليواكب متطلبات سيارات سباق فورمولا إي، إلى جانب تصنيع مكونات الأجهزة والبرمجيات اللازمة.

واوضحت شركة بوش ان هذا النظام يرتكز عمله على وحدة التحكم المركزية بالمركبة من طراز MS 50.4P. وإلى جانب وظائف المحرك وإدارة الطاقة المركزية، تتولى وحدة MS 50.4P التحكم بباقي وظائف المركبة مثل استعادة طاقة الفرامل وشاشة العرض في مقصورة السائق.

وقال ماركوس هاين، عضو مجلس إدارة شركة روبرت بوش:" تسهم شراكتنا مع فريق دراجون بتعزيز الحضور الناجح لشركة بوش كإحدى أبرز الجهات الراعية لسباقات فورمولا إي، ما يبرهن على مكانتها المتميزة كمزود رائد لحلول إدارة المحركات، سواء من ناحية حلول التنقل الكهربائية الخاصة بإنتاج المركبات أو سيارات السباق الكهربائية".

ومن الجانب الآخر قال جاي بينسكي، مؤسس فريق دراجون/بينسكي أوتوسبورت:"يسرنا أن نبدأ مسيرة من التعاون المثمر مع شركة بوش في مجال سباقات فورمولا إي، ونحن ممتنون جدًا للدعم القوي الذي توفره شركة بوش إنجنيرينغ وجميع الأطراف العاملة في علامة بوش العالمية ".

واضاف بينسكى :" استنادًا إلى تعاوننا الوثيق، سنزوّد بوش بمنصة لعرض قدراتها المتميزة في تطوير تقنيات مخصصة لسباقات فورمولا إي، إلى جانب استخدام إمكانيات الترويج القوية لفريقنا لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه بوش كإحدى الشركات الرائدة في دعم قطاع التنقل باستخدام المركبات الكهربائية"