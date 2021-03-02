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أخبار العالم

إطلاق سراح المئات من التلميذات المختطفات في نيجيريا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:43 ص
خطف تلميذات في نيجيريا
خطف تلميذات في نيجيريا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح المئات من التلميذات المختطفات في البلاد. 

ومن ناحية أخرى، دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن خلال هجوم إرهابي على مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، ولم تتبنَّ أي جهة أو جماعة إرهابية عملية الخطف. 

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها "باسمي وباسم علماء الأزهر الشريف وأساتذته، أضم صوتي لصوت عقلاء العالم لإطلاق سراح أكثر من 300 فتاة تم اختطافهن في هجوم إرهابي متوحش بشمال غرب نيجيريا، أدعو الله أن يفك أسرهن وأن يعيدهن إلى أهلهن سالمات".

كانت الشرطة النيجيرية أكدت اختطاف 317 فتاة من مدرستهن في شمال غرب نيجيريا، في ثاني حالة اختطاف جماعي من نوعها في البلاد خلال عشرة أيام، وتعرضت الفتيات للاختطاف بواسطة مسلحين من مدرسة ثانوية في بلدة جانجيب بولاية زامفارا، حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة الولاية.
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