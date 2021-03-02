يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور





و بحسب موقع فون آرينا التقني، من المتوقع ان يتم طرح آيفون 13 فى ميعاده التقليدي بشهر سبتمبر عكس ما حصل مع آيفون 12، الذى تأخر إطلاقه لأول مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما نقلت آبل 20% من إنتاجها لهاتف آيفون من الصين إلى مصانعها فى الهند، الأمر الذى سينعكس على تسعير iphone 13





كما سيشهد آيفون 13 إطلاف مساحة تخزينية جديدة و هي 1 تيرابايت، حيث كان السابق أكبر سعة تخزينية تأتى مع هواتف آيفون منذ iphone XS MAX هي 512 جيجابايت، ومن المتوقع أن يحمل الهاتف إسم iphone 12 S أو iphone 13، وسيحمل معالج Apple A15.





و شملت التحديثات الكاميرا حيث ستأتى الواسعة منها ultra wide-angle بفتحة عدسة 1.8، أى أنها ستتلقي أكبر كمية ممكنة من الضوء، والتى بدورها ستحسن من عملية التصوير بشكل كبير، بالإضافة لميزة الـ autofocus.





و بالنسبة للشحن سيأتى آيفون 13 بدون منفذ الشحن التقليدي، حيث سيتم الإعتماد على الشاحن اللاسلكي الجديد MagSafe، الذى يلتصق مغناطيسيًا بظهر الهاتف.





و سيحتوى آيفون 13 على شاشات من نوع OLED ولكنها أكثر مرونة من الإصدار الحالي، و بسرعة تحديث خرافية ستبلغ 120 هيرتز فى الثانية الواحدة، وسيكون قياس الشاشة نفس قياس الموديل الحالي أيضًا، وهي كالتالي :





آيفون 13 ميني قياس 5.4 بوصة.

آيفون 13 قياس 6.1 بوصة.

آيفون 13 برو قياس 6.1 بوصة.

آيفون 13 برو ماكس قياس 6.7 بوصة.





أما سعر سلسلة آيفون 13 سيبدأ حسب القائمة التالية :





آيفون 13 ميني بسعر 699 دولارًا ما يعادل 11 ألف جنيه. آيفون 13 بسعر 799 دولارًا ما يعادل 12600 جنيه. آيفون 13 برو بسعر 999 دولارًا ما يعادل 15800 جنيه. آيفون 13 برو ماكس بسعر 699 دولارًا ما يعادل 17300 جنيه.