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تكنولوجيا

يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:54 ص
يبدأ من 11 ألف جنيه
يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13
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قسم التكنولوجيا
بدأت التسريبات والتكهنات حول مستقبل هاتف آبل الجديد آيفون 13، الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم، الذى ينتظره الملايين على أحر من الجمر حيث سيتم إطلاقه للنور بعد 6 أشهر، فى 7 أو 14 سبتمبر المقبل، والذى سياتى بالكثير من المفاجآت، و كشفت بعض التقارير حتي الآن عن أبرز مواصفاته التي تضمنت السعر و المواصفات.

و بحسب موقع فون آرينا التقني، من المتوقع ان يتم طرح آيفون 13 فى ميعاده التقليدي بشهر سبتمبر عكس ما حصل مع آيفون 12، الذى تأخر إطلاقه لأول مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما نقلت آبل 20% من إنتاجها لهاتف آيفون من الصين إلى مصانعها فى الهند، الأمر الذى سينعكس على تسعير iphone 13.

كما سيشهد آيفون 13 إطلاف مساحة تخزينية جديدة و هي 1 تيرابايت، حيث كان السابق أكبر سعة تخزينية تأتى مع هواتف آيفون منذ iphone XS MAX هي 512 جيجابايت، ومن المتوقع أن يحمل الهاتف إسم iphone 12 S أو iphone 13، وسيحمل معالج Apple A15.

و شملت التحديثات الكاميرا حيث ستأتى الواسعة منها ultra wide-angle بفتحة عدسة 1.8، أى أنها ستتلقي أكبر كمية ممكنة من الضوء، والتى بدورها ستحسن من عملية التصوير بشكل كبير، بالإضافة لميزة الـ autofocus.

و بالنسبة للشحن سيأتى آيفون 13 بدون منفذ الشحن التقليدي، حيث سيتم الإعتماد على الشاحن اللاسلكي الجديد MagSafe، الذى يلتصق مغناطيسيًا بظهر الهاتف.

و سيحتوى آيفون 13 على شاشات من نوع OLED ولكنها أكثر مرونة من الإصدار الحالي، و بسرعة تحديث خرافية ستبلغ 120 هيرتز فى الثانية الواحدة، وسيكون قياس الشاشة نفس قياس الموديل الحالي أيضًا، وهي كالتالي :

آيفون 13 ميني قياس 5.4 بوصة.
آيفون 13 قياس 6.1 بوصة.
آيفون 13 برو قياس 6.1 بوصة.
آيفون 13 برو ماكس قياس 6.7 بوصة.

أما سعر سلسلة آيفون 13 سيبدأ حسب القائمة التالية :

آيفون 13 ميني بسعر 699 دولارًا ما يعادل 11 ألف جنيه.
آيفون 13 بسعر 799 دولارًا ما يعادل 12600 جنيه.
آيفون 13 برو بسعر 999 دولارًا ما يعادل 15800 جنيه.
آيفون 13 برو ماكس بسعر 699 دولارًا ما يعادل 17300 جنيه.
يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور
يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور
يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور
يبدأ من 11 ألف جنيه ..سعر ومواصفات آيفون 13 | صور
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