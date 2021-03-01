العد التنازلي بدأ.. آبل تستعد لإطلاق آيفون 13





وبحسب موقع سي نت التقني، بدأت آبل الأمريكية بالفعل عمليات تصنيع هاتفها الجديد، ولكن دون الكشف عن أى تفاصيل جديدة حول مستقبل التصميم اذا كان سيتغير أو مثل النسخة الحالية آيفون 12.





والمفاجأة أن آبل قررت عدم إتخاذ نفس عدد نسخ آيفون 12 فى السلسلة الجديدة، والتى كانت على هيئة 4 إصدارات هي، آيفون 12 ميني، آيفون 12، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس.





إلا أن المسرب التقني الشهير "مينج تشو كو" كشف أن سلسلة آيفون 13 يتأتى مختلفة بعض الشي، و التى ستظهر لنور كعادة الصانع الأمريكي فى شهر سبتمبر، بالرغم من تأخيره العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث ستصدر فى 3 نسخ فقط وهي :





iphone 13 mini

iphone 13 pro

iphone 13 pro max





جدير بالذكر أن أسعار سلسلة آيفون 12 الحالية جاءت كالتالي :





آيفون 12 ميني مقابل 699 دولارًا.

آيفون 12 مقابل 799 دولارًا.

آيفون 12 برو مقابل 999 دولارًا.

آيفون 12 برو ماكس مقابل 1099 دولارًا.

بالرغم من إطلاق سلسلة هواتف آيفون 12 منذ أشهر قليلة، بدأت التسريبات و التقارير عن النسخة القادمة آيفون 13 مع بداية العام الجاري، حيث اقترب ميعاد الكشف عن نسخة آيفون الجديدة التى تظهر فى شهر سبتمبر من كل عام.