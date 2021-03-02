قبل استعدادات مواجهة فيتا كلوب.. راحة سلبية للأهلي من مران اليوم

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الثلاثاء، في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.





ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم 6 مارس الجاري.





يذكر أن الأهلي فاز أمس الأول، الأحد، على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز.