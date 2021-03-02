ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: 36093 طالبا وطالبة امتحنوا أمس بنظامي الأونلاين والحضور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:49 ص
الامتحانات بجامعة
الامتحانات بجامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت - أحمد الشاهد

تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وذلك، بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات الآداب، والحقوق، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والإعلام، والدراسات العليا للتربية، والصيدلة، والتمريض، وطب الأسنان، والطب البشري، والطب البيطري، والهندسة، ومعهد الليزر، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني.

اقرأ أيضًا : 

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الذين امتحنوا أمس 36093 طالب وطالبة؛ حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
الخشت: 36093 طالبا وطالبة امتحنوا أمس بنظامي الأونلاين والحضور
الخشت: 36093 طالبا وطالبة امتحنوا أمس بنظامي الأونلاين والحضور
الخشت: 36093 طالبا وطالبة امتحنوا أمس بنظامي الأونلاين والحضور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

الخشت: جامعة القاهرة استعدت جيدا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

خلال جولته للاطمئنان على سير الامتحانات.. وزير التعليم العالي يشيد بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية بجامعة القاهرة

أثناء متابعته لسير الامتحانات .. رئيس جامعة القاهرة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب

ترشيحاتنا

سيدة ونجلها ينصبان على أهالي الغربية في ١٧ مليون جنيه.. تفاصيل

بفستان جرئ.. شاهد روبي في أحدث ظهور لها

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

بعد إحباط محاولة بيعه بـ٨٠ مليون جنيه.. بدء إجراءات نقل تمثال شبيه أبو الهول إلى متحف الإسماعيلية

30 يونيو 2023.. تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الشهر العقاري

ناهد السباعي تصدم متابعيها بشكلها قبل التصوير..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان