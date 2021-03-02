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فن

درة تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده: أجدع واحد في مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:54 ص
درة و زوجها و احمد
درة و زوجها و احمد السقا
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ندى فكري

هنأت الفنانة درة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ48 .

ونشرت درة صورة لها برفقة أحمد السقا وزوجها وعلقت قائلة: "كل سنة و انت طيب يا اخويا وصديقي واجدع واحد في مصر" .


يشار إلى أن أحدث أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، وقررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل والذى قد يشهد منافسة قوية بين عدد من الاعمال السينمائية. 


وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم فى أماكن متفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، ثم توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.


ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.


"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

درة تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده: أجدع واحد في مصر
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