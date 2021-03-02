ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات.





ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2341 نقطة.