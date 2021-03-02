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برلمان

نائب: قرار السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى أثلج قلوب المصريين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:42 ص
الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب
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فريدة محمد

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واستاذ القانون الجنائى بسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنبض الشارع المصرى واصداره قرارا بتأجيل القانون رقم 186 لسنة 2020 والخاص بالشهر العقارى لمدة عامين على الأقل لحين اجراء حوار مجتمعى  بشأنه مع تحصيل مبلغ مقطوع بقيمه مخفضه عند تسجيل الاملاك. 

وقال رمزى فى بيان له اصدره اليوم ان قرار الرئيس أثلج قلوب المصريين وجاء ليصحح اخطاء البرلمان السابق بعد ان شعر الرئيس بنبض الشارع المصرى الذى اصيب بحالة احباط وكذلك معاناة المصريين فى تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى على مدار السنوات الماضيه كما جاء قانون التصالح فى مخالفات البناء ليضيف اعباء جديده على المواطن البسيط الذى اصبح بحاجه لمن يمد يد العون له ويخفف عنه اعباء الحياه وصعوبتها لكن جاء قرار الحكومه بتطبيق قانون الشهر العقارى صادما للمصريين ويضيف اعباء جديده على كاهل البسطاء حتى جاء قرار الرئيس الحكيم بارجاء العمل بهذا القانون ليتنفس المصريين الصعداء.

واوضح رمزى ان مجلس النواب بكل أحزابه وهيئاته البرلمانيه رفض هذا القانون باعتباره يمثل عبئا جديدا على المصريين وقد طالبنا نحن اعضاء اللجنه التشريعيه بمجلس النواب بتعدل هذا القانون وتأجيل العمل به بسبب مابه من عوار نتيجة التسرع فى اصدار القانون من جانب البرلمان السابق وعدم اخذ حقه فى المناقشات بدرجه كافيه.
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