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أخبار العالم

انهيار أسعار الذهب.. أقل مستوى للمعدن النفيس في 8 أشهر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:45 ص
الذهب
الذهب
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سمر صالح
هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر، اليوم الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1717.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 06:33 بتوقيت جرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ الـ 15 من يونيو عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.


ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1716.10 دولار.


وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي الأسواق في "سي. إم. سي ماركتس"، إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه، مضيفا أن التراجع الطفيف لعائد عشر سنوات أقل من أن يوضع في الحسبان.


ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي، ولكن تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2% إلى 26.15 دولار للأوقية، وكانت تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد على شهر.


وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1174.50 دولار.
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