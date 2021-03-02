وكيل الصحة بالغربية يتفقد مستشفيات الرمد وبشبيش بالمحلة لإعادة تأهيلها

أجرى الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية،جولة تفقدية بعدد من المستشفيات لسرعة تشغيلها وانهاء المشكلات الخاصه بها بنطاق قري مركز المحلة الكبري .





رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة كل من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحمد الشعراوي والمهندس عمرو فهمي نواب مجلس الشيوخ.





وبدأت الجوله بمستشفى الرمد بالمحلة، حيث تم متابعة الموقف النهائي للمستشفى والتي بدأت أعمال تطويرها منذ فترة،وتم خلال الزياره تفقد غرف المحولات الجديده ولوحات التوزيع الموجوده بها وتجهيز غرفه موزع الكهرباء الجديده وأروقة المستشفى وتم الاتفاق على سرعة إنهاء التشطيبات النهائيه للمستشفى حتى يتسنى استكمال التجهيزات الكهربائية لها .





واستكملت الجولة بالوحدة المحلية لقرية بشبيش وتم خلالها تفقد مستشفى قرية لومانه المكونه من 5 طوابق و تم خلال الجوله الاتفاق علي اعلان تشغيل المستشفى في منتصف مارس الحالي مع استكمال بعض التجهيزات الطبيه الخاصه بها وتوفير الاطقم الطبيه لها ورفع بعض التشوينات خارج المستشفى مع الاهتمام بالحديقه الخارجيه و توفير بعض الاساسات اللازمه بها .





كما تم تفقد مستشفى بشبيش والذى يعد احد المراكز الطبيه الكبرى بمركز المحله .





وكلف وكيل الوزارة خلال الجوله بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة مدى صلاحيه المبنى وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبه بخصوص المستشفى كما تم تفقد بعض قطع الاراضي التابعه لوزاره الصحه لامكانيه اقامه وحده رعايه صحية بها.



