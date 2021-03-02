محافظ دمياط: سعيدة باختياري من الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، انها سعيدة باختيارها ضمن ابرز الشخصيات النسائية المؤثرة بمجال المرأة في القيادة ، من خلال برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.





وأشارت الى انها حريصة على جعل محافظة دمياط من أهم المحافظات في جميع المجالات وأهمها مجال التنمية وتحقيق الكثير من الانجازات على أرض الواقع.





كان قد قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بتسليط الضوء على أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة بمجال "المرأة في القيادة" فى الوطن العربى، والذى جاء تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة خلال مارس الجارى.





حيث تم اختيار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة التى قادت الطريق للتغيير فى مجتمعاتها ومدنها وبلدانها، حيث.





وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى البيان الذى أصدره ان إنجازات المرأة فى بناء مجتمعات اكثر امانًا وشمولًا ومرونة فى المنطقة العربية، حيث نجحت الدكتورة منال عوض فى دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط و تحقيق إنجازات ملموسة بكافة القطاعات.





هذا ومن المقرر بث فيديو كلمة المحافظ مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة المقبلة .





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