ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط: سعيدة باختياري من الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، انها سعيدة باختيارها  ضمن ابرز الشخصيات النسائية المؤثرة بمجال المرأة في القيادة ، من خلال برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشارت الى انها حريصة على جعل محافظة دمياط من أهم المحافظات في جميع المجالات وأهمها مجال التنمية وتحقيق الكثير من الانجازات على أرض الواقع.

كان قد قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بتسليط الضوء على أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة بمجال "المرأة في القيادة" فى الوطن العربى، والذى جاء تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة خلال مارس الجارى.

حيث تم اختيار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة التى قادت الطريق للتغيير فى مجتمعاتها ومدنها وبلدانها، حيث.

وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى البيان الذى أصدره ان إنجازات المرأة فى بناء مجتمعات اكثر امانًا وشمولًا ومرونة فى المنطقة العربية، حيث نجحت الدكتورة منال عوض فى دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط و تحقيق إنجازات ملموسة بكافة القطاعات.

هذا ومن المقرر بث فيديو كلمة المحافظ مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة المقبلة .

اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدشين "معرض ست الدار" بالمدينة الملونة بدمياط

محافظ دمياط: البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية طبل

برتوكول من الشركات الدولية لتوريد وتركيب محطة معالجة صرف صحي قرية طبل

محافظ دمياط تبحث مع سفير الفلبين سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك

تفاصيل اللقاء الثانى لمحافظ دمياط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ترشيحاتنا

وحدة المصير.. إعلامية كويتية: هكذا عبر الشعب الإماراتي عن حبه للملك سلمان وولي عهده

النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن ؟ أمين الفتوى يجيب

أبرزها الملصق الإلكتروني.. 8 شروط لترخيص السيارة بقانون المرور الجديد

بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام المصري في الدوري.. اليوم

آخر وأكبر مستوطنة إثيوبية.. انتصار ساحق لـ السودان في منطقة الفشقة الحدودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان