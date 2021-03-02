إصابة 6 أشخاص في انهيار منزلين بقرية جنوب الأقصر

أصيب 4 أشخاص في انهيار جزئي لعقارين قديمين مكونين من 2 طابق، صباح اليوم الثلاثاء، بقرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.









تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء خالد عبد الحميد، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بانهيار عقارين، كل عقار منهما مكون من 2 طابق بقرية النمسا، دائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.









على الفور انتقل لمكان الحادث كل من إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، ومحمد عشري، رئيس قرية النمسا، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمر، رئيس وحدة الحماية المدنية بمدينة إسنا.









وتبين من الفحص أن العقارين بناء قديم ويتكون كل عقار منهما من دور أرضي وطابق علوي، حيث انهارت أجزاء من السقف والجدران، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من قاطني العقارين، وجرى نقلهم لمستشفى إسنا التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

















من جانبه، قال عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، إنه جار رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقارين لتأمين المواطنين.







