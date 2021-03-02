ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منها قانون الموارد المائية والري.. انطلاق جلسة النواب لمناقشة 18 تقريرا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:31 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.


ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.


ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.


وأشار تقرير اللجنة إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرى يطالب البرلمان بإقرار مشروع قانون الموارد المائية

زراعة النواب توافق على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

بعد موافقة لجنة النواب.. 8 معلومات عن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

أبرز مواده حظر إقامة منشآت في مخرات السيول .. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية الأسبوع المقبل

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري

الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية.. ويكرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ويحظر المحاصيل الشرهة

ترشيحاتنا

النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

إسرائيل تساعد ميانمار في قمع المتظاهرين بهذه الطريقة

الكويت.. الكشف عن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وأداء القسم أمام الأمير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

من العصر البرونزي.. اكتشاف قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 3000 عام.. شاهد

هيونداي وكيا تفوزان بمراكز أولى في جوائز السلامة لعام 2021 | صور