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فن

تعرف على إيرادات فيلم Tom and Jerry خلال أسبوع

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:24 م
Tom and Jerry
Tom and Jerry
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شروق ابراهيم

حقق الفيلم الكرتوني  Tom and jerry ايرادات بلغت 39 مليون و710 الف دولار أمريكي حول العالم، بعد مرور اقل من أسبوع  على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 14 مليون و 110 الف دولار أمريكي،  اما في جميع انحاء العالم حقق 25 مليون و 600 الف دولار امريكي. 

ويتم تحريك الشخصيات به بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعي، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو. 

وتقدم النجمة الأمريكية كلوي جرايس موريتز دور البطولة، وهو عبارة عن مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزالة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف. 

والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتين توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفقا لموقع "فرايتي".

وتدور احداث الفيلم حول يُطرد توم القط والفأر جيري من منزلهما وينتقلان إلى فندق فخم في نيويورك ، حيث ستفقد موظفة فظة تدعى كايلا وظيفتها إذا لم تستطع طرد جيري قبل حفل زفاف رفيع المستوى في الفندق. حلها؟ توظيف توم للتخلص من الفأر المزعج.



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