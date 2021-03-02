سيدة ونجلها ينصبان على أهالي الغربية في ١٧ مليون جنيه.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تلقى الأموال بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون.









تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين بقيام "إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية" بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.









وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين المشار إليهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح، وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (17,450,000) سبعة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه، إلا أنهما توقفا عن سـداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها.









عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجلها "هارب".









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وذلك استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

