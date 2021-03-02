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اقتصاد

تطبيق منظومة العداد مسبق الدفع بــ 8 مراكز خدمة عملاء بأسيوط

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:51 م
اسيوط تطبق منظمومة
اسيوط تطبق منظمومة عداد المياه مسبق الدفع
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حرص الشركة لاتخاذ الإجراءات التى تساهم فى تحفيز المواطن على ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى تفعيل منظومة عدادات المياه مسبقة الدفع والتى تتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى استهلاكها، والتغلب على مشاكل القراءات الغير دقيقة، كما يسمح للعميل الاحتفاظ برصيده فى حالة السفر أو توقف استهلاك المياه.


 وقال أن الشركة تقدم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء بــ (ديروط – القوصية – منفلوط – ساحل سليم – أبوتيج – صدفا – الغنايم- ومركز الرئيسى لخدمة العملاء شرق وغرب) فضلًا عن اتاحة الشحن باستخدام3050 منفذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية لشحن عداد المياه مسبق الدفع كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلي بجانب الدفع بمراكز خدمة العملاء.

وأشار إلى إطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية مبادرة "تركيب القطع الموفرة" بالكنائس والمساجد الاهلية، فى إطار اتجاه الدولة للحفاظ على المياه.

  وأضاف أن استخدام القطع الموفرة يقلل كمية المياه المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط، ما يوفر من 30% إلى 50 % من كمية المياه المستهلكة وانعكاسها على الفاتورة.

وتابع أنه تم تركيب 4537 قطعة موفرة فى المرحلة الأولى و 3381 قطعة موفرة في المرحلة الثانية من المبادرة بديروط والقوصية وأبوتيج.

ودعا المواطنين إلى تركيب  القطع الموفرة وتوافرها بمراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة.
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