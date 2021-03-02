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أخبار العالم

إدانة دولية لما فعله الجيش الإثيوبي بحق الصحفيين في إقليم تيجراي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:39 م
إدانة لاعتقالات الجيش
إدانة لاعتقالات الجيش الإثيوبي للصحفيين
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محمد علي
ردًا على اعتقال القوات العسكرية الإثيوبية ما لا يقل عن أربعة صحفيين وإعلاميين يغطون النزاع في ولاية تيجراي الشمالية، أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، بيانًا أدانت فيه الاعتداء الإثيوبي على الصحفيين.

وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في جنوب أفريقيا، موثوكي مومو "ندرة التقارير المستقلة الصادرة عن تيجراي خلال هذا الصراع كانت بالفعل مقلقة للغاية، الآن ، اعتقالات الجيش الإثيوبي للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ستؤدي بلا شك إلى الخوف".

وأضاف  موثوكي مومو "على السلطات الإثيوبية إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على الفور وتقديم ضمانات بأن الصحافة يمكنها تغطية النزاع في تيجراي دون ترهيب". 

ولم تكشف السلطات عن أسباب اعتقال الصحفيين والمترجمين.

من جانبها أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي احتجاز الجيش الإثيوبي لمراسلها في منطقة تيجراي.

ونقلت الهيئة عن شهود عيان القول إنهم رأوا جنودًا يرتدون الزي الرسمي يحتجزون جيرماي جيبرو في عاصمة المنطقة ميكيلي.

 وقالت بي بي سي إنها أعربت عن قلقها للسلطات الإثيوبية.

كما ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز أن أشخاصًا يرتدون زيًا مدنيًا قاموا بإلقاء القبض على مترجم يعمل لصالح الصحيفة، ومترجم آخر يعمل لصالح وكالة الصحافة الفرنسية في ميكيلي مطلع الأسبوع.

وأضافت الصحيفة نحن نتخذ جميع الخطوات الممكنة لضمان الإفراج عن المترجمين (الولا اكال) و(فيتسوم بيرهاني)، اللذين تم إلقاء القبض عليهما أثناء عملهما لصالح الصحيفة ووكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: لقد أبلغنا السلطات المعنية بمخاوفنا، ونحن نعمل على فهم أسباب إلقاء القبض عليهما.

وقال فيل شيتويند مدير الأخبار العالمية بوكالة الصحافة الفرنسية إنه لم يتم إبلاغنا بأي تهم معينة ضد فيتسوم بيرهاني. ولا يجب أن يكون تعاونه مع وكالة إعلامية الدافع لإلقاء القبض عليه، ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنه.

وفي 24 فبراير الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد، في بيان إنه دعا صحفيين من سبع وسائل إعلام دولية ، بما في ذلك وكالة فرانس برس ، وبي بي سي ، وفاينانشال تايمز ، لتقديم تقارير عن الصراع في تيجراي.

وبعد ذلك بيومين ، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية المملوكة للدولة عن مسؤول في الحزب الحاكم ، حبتاي جبريجزيبر ، قوله إن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين تتهمهم "بمحاولة تقديم معلومات خاطئة" للصحفيين الدوليين في تيجراي.

كانت إثيوبيا قد شنت هجومًا عسكريًا في تيجراي في نوفمبر ( الماضي، للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.

وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع مطلع ديسمبر  الماضي، على الرغم من وجود تقارير باستمرار القتال في جيوب بالمنطقة.
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