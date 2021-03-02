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طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الكفتة هي احدي الاكلات الشهية التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن
المقادير
كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن
2 حبة بصل مبشورة ناعمة
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا (أو 1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر)


طريقة التحضير
نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانبًا .
نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزج المكونات جيدًا .
نضيف البيكنغ صودا للحم ونقلبه جيدًا حتى يمتص جميع النكهات ثم نغطيه ونتركه جانبًا .
نشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .
نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيدًا وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم
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