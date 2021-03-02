وزير خارجية روسيا يرحب بمساهمة أوزبكستان في حل القضايا الإقليمية .. فيديو





وأضاف وزير الخارجية الروسي ، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاملوف ، أنه يرحب بالمشاريع والمبادرات الأوزبكية، خصوصا وأن أوزبكستان تتواجد بفاعلية في عدد من المنظمات الإقليمية، وبخاصة على الصعيد الاوروبى، قائلا" سوف نقدم مساعدة إضافية في هذا المسار إذا لزم الأمر".





وأشار، إلى أن هناك تقدم في المشكلة الأفغانية بعد أن ثبت للجميع عدم امكانية حل هذا الصراع عسكريا ، ولابد من حل هذه المشكلة عن طريق الدبلوماسية والسياسة، منوها إلى أن هناك آليات للتعاون المشترك من أجل حل مشكلة بشأن افغانستان، كما أن منصة موسكو المعنية بهذه القضية تعمل بشكل فعال مع تلك المشكلة، وحتى باكستان تعير اهتماما خاصا لتفعيل المجهودات الثنائية لتسوية الأفغانية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وزارة الخارجية الروسية تسعى جاهدة لتنسيق أعمالها مع كلا من منظمة رابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منوها إلى أن الوزارة ترحب بالمساهمة الكبيرة الأوزبكية في التكاملات الروسية الأوزبكية الثنائية المشتركة.