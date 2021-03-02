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محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ أبناء المحافظة لفوزهم بمسابقة «كنوز مصرية»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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محمود زيدان
هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أبناء مراكز الشباب لحصولهم على المركزين؛ الثاني والثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة  " كنوز مصرية " للعام 2020، 2021، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بفوز فرق الموهوبين من طلائع المحافظة بالمركزين الثاني والثالث في الموسيقى الوترية والمسرح.

وأضاف نورالدين، أن مسابقة «كنوز مصرية»  تهدف إلى تشجيع طلائع مصر الموهوبين في المجالات الفنية المختلفة، من خلال فتح باب التنافس أمام الفرق الفنية بمراكز الشباب، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية وصقلها بمحافظات مصر المختلفة، ويقوم بتحكيم المسابقة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات التسابق الفنية المختلفة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مديرية الشباب والرياضة حققت فوزا كبيرا على مستوى الجمهورية، بفوز فريق الموسيقى الوترية بمركز شباب دسوق بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسرح وزارة الشباب ممثلا لمركز شباب دسوق،وفاز فريق المسرح بمركز شباب الجرايدة، التابع لإدارة شباب بيلا.

وتابع، كما فاز مركز شباب كفر الشيخ التابع لإدارة شباب كفر الشيخ بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، مقدمًا التهنئة للفرق الفائزة ولفريق العمل بإدارة الطلائع بالمديرية والمشرفين على الفرق بمراكز الشباب ،متمنيا لهم التقدم والنجاح محققين مكانة عالية تليق بمحافظة كفرالشيخ على مستوى الجمهورية.

يذكر أن، فريق دسوق قدم مقطوعات موسيقية جماعية شملت " إعلان مستشفى  500500، قادرين نعملها،  موسيقى الرضا والنور، كذا فردية " موسيقى نسم علينا الهوى،  مقطوعات 100 سنة سينما،وقدم فريقي الجرايدة ، بيلا ، كفرالشيخ عروض مسرحية على مسرح الوزارة تضمنت عرض مسرحى  " الواد ميشو الشقى ، السندباد البحري " ..

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