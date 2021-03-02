طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم بالمستشفى التخصصي بجامعة عين شمس

، أن فريقا طبيا بالمستشفى التخصصي بجامعة عين شمس، قام بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تبلغ تكلفته ٢.١ مليون جنيه لاحتوائه على جينات محملة على فيروس، بحيث يدخل للجسم ويندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب.

أكد الدكتور هانى عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب ب مستشفى عين شمس التخصصي ، أن فريقا طبيا بالمستشفى التخصصي بجامعة عين شمس، قام بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تبلغ تكلفته ٢.١ مليون جنيه لاحتوائه على جينات محملة على فيروس، بحيث يدخل للجسم ويندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب.

وأثنى عارف، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى يوسف الحسينى في برنامج "التاسعة" على شاشة التليفزيون المصري، على جهود الأستاذة الدكتورة ناجية فهمي، أستاذ الأعصاب بالقسم والعالمة المتخصصة في أمراض العضلات، والتى تواصلت مع الشركة المنتجة للدخول في مسابقة لإحضار الدواء مجانا لأحد الاطفال المصابين.

وقال إن هذه التقنية أثبتت الدراسات فعاليتها، حيث تقوم بوقف تقدم المرض، مع عدم وجود أعراض جانبية خطيرة لها.

وأضاف أن مرض ضمور العضلات مرض خطير يؤدى إلى حدوث الوفاة عند وصوله إلى عضلات التنفس، أو يجعل الشخص يعانى من إعاقة، لذلك كلما كان التدخل مبكرا كانت النتائج أفضل.









وكان فريق طبي من قسم الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، قام بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تمت الموافقة عليه من قبل منظمة FDA الأمريكية، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس وأستاذ جراحة وزراعة الكبد.

. وتستخدم هذه التقنية لأول مره في مصر وعدد محدود في العالم، وتبلغ التكلفة ٢.١ مليون دولار، حيث يعتبر أغلى دواء في العالم لاحتوائه على جينات محملة على فيروس، بحيث يدخل للجسم ويندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب.



