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المكعب السحري .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:01 م
فوائد لبان الدكر
فوائد لبان الدكر
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول لبان الدكر، وذلك لأحتوائة على العديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على الشعور بالشبع، وخاصة لعدم احتوائة على السكر، ولا يضر الأسنان واللثه.

وكشفًا لما قدمه موقع selecthealth إليكم اهو فوائد تناول لبان الدكر على الصحة...

تنحيف محيط الخصر لديك
وفقا لدراسة أجراها في جامعة ليفربول ، يمكن لمضغ العلكة أن يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، مما قد يساعدك على اتخاذ خيارات أفضل لتناول الطعام، كما تناول مضغو العلكة في الدراسة 36 سعرًا حراريًا أقل من أولئك الذين لم يمضغوا العلكة. 

حرق السعرات الحرارية فقط عن طريق المضغ
بالتأكيد ، يساعد مضغ قطعة من العلكة على حرق 11 سعر حراري خلال الساعة ، مما يساعدك تناولها على مدار اليوم بحرق العديد من السعرات الحرارية.

حافظ على صحة أسنانك
يمكن أن يساعد مضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد الأكل طالما أنها خالية من السكر حماية أسنانك عن  طريق إزالة بقايا الطعام وزيادة تدفق اللعاب، ويقوي اللعاب مينا الأسنان لأنه يحمل الفوسفات والكالسيوم. 

تحسين الذاكرة
عندما تمضغ العلكة ، فإنها تزيد من تدفق الدم إلى عقلك، وهذا له الكثير من الآثار الإيجابية بما في ذلك تحسين ذاكرتك، اكتشف البروفيسور أندرو شولي أن ذاكرتك قصيرة المدى يمكن أن تتحسن بنسبة 35٪ عن طريق مضغ قطعة من العلكة. 

تحارب النعاس
إذا كنت تواجه صعوبة في البقاء متيقظًا في العمل ، فقد يكون مضغ العلكة هو الحل البسيط الذي تبحث عنه، وكشفت إحدى  الدراسات  أن مضغ العلكة يمكن أن يقاوم النعاس، أي شيء بنكهة النعناع هو العلكة الأكثر فعالية لمحاربة التثاؤب في منتصف النهار.



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